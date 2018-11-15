В Томске женщина отправила террористам около 1 млн рублей

Силовики задержали жительницу Томска, которую обвиняют в поддержке запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Отмечается, что женщина отравляла боевикам различные денежные суммы, размер которых в общей сложности составил около 1 млн рублей.

По данным следствия, подозреваемая в период с июня 2016 года по июнь 2017 года удаленно переводила деньги террористам. После задержания женщина призналась, что оформила банковскую карту и передала ее жительнице Германии. С этого счета поступали платежи боевикам, о которых владелице карты было известно.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, в Томской области была пресечена «деятельность организованной группы лиц, причастных к сбору денежных средств и предоставлению финансовых услуг в интересах международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации)».

Члены этой группировки – сторонники создания так называемого «Всемирного исламского Халифата». Они размещали в мессенджерах реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим на территории Сирии.

В ФСБ уточнили, что задержанным лицам предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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