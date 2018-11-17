Экс-депутат Госдумы Маевский встретит Рождество за решеткой

Тверской суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста для экс-депутата Госдумы Леонида Маевского, обвиняемого в вымогательстве $37,5 млн за нераспространение порочащей информации. Под стражей он пробудет до середины января

«Выслушав доводы сторон и рассмотрев представленные материалы, суд приходит к выводу, что ходатайство следователя об избрании в отношении Маевского меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 14 января 2019 года подлежит удовлетворению», – приводит «Интерфакс» слова судьи Дмитрия Гордеева.

Маевский обвиняется в вымогательстве ради получения имущества в особо крупном размере (ст.163 ч.3 п.б УК РФ). Если вину бывшего народного избранника докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи считают, что Маевский договорился с неустановленными лицами ради незаконного обогащения. Вместе они стали вымогать деньги у бизнесменов. В частности, с 31 октября по 8 ноября 2018 года в Москве Маевский требовал от потерпевших не менее $37,5 млн, а в случае отказа он обещал распространить порочащие потерпевших сведения, считают в СКР.

По данному факту 14 ноября возбудили уголовное дело, а уже на следующий день экс-депутата задержали и предъявили ему обвинение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.11.18

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