В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего депутата городского собрания, обвиняемого в организации заказного убийства бывшего бизнес-компаньона. Как сообщили в пресс-службе СКР, народного избранника обвинили в организации незаконного сбора сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия (ч.3 ст.33, ч.1 ст.137 УК РФ) покушении на организацию убийства по найму (ч.3 ст.30, ч.3 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Чебоксарский депутат ответит за организацию заказного убийства

Кроме того обвинение в покушении на убийство по найму, а также в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов (ч.3 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.1 ст.222 УК РФ) предъявлено 29-летнему жителю Свердловской области.

По версии следствия, 41-летний обвиняемый из личной неприязни к своему знакомому, с которым они являлись соучредителями двух коммерческих организаций, в связи с неоднократными конфликтами между ними, решил убить его. Для этого он с декабря 2016 по январь 2017 года организовал сбор сведений о частной жизни этого бизнес-компаньона. Затем он передал собранную информацию своему сообщнику и предложил ему за вознаграждение совершить убийство.

Вечером 25 декабря 2017 года киллер встретился со своей жертвой в Северо-Западном районе Чебоксар. Он рассказал, что получил заказ на его убийство, но в случае, если он передаст ему 50 тысяч рублей, то делать этого не будет. Затем он заманил бизнесмена в безлюдное место, где произвел в потерпевшего один выстрел из обреза ружья. Он промахнулся, поскольку ему помешали сотрудники УФСБ России по Чувашии. В результате спецоперации злоумышленник был обезврежен, несмотря на оказанное им вооруженное сопротивление, никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц не пострадал.

Причастность 41-летнего депутата к инкриминируемым ему деяниям удалось установить в ходе расследования уголовного дела, первоначально возбужденного в отношении исполнителя указанного особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя судом в отношении обоих злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках установления всех обстоятельств произошедшего по уголовному делу следователями СУ СК России по Чувашской Республике проведен большой комплекс следственных действий, в том числе назначено и проведено более 10-ти судебных экспертиз, в том числе: баллистические, почерковедческие, фоноскопическая, комплексная портретная и фототехническая, компьютерно-технические, генетические и трасологическая.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу в суд для рассмотрения по существу.

Чебоксары, Иван Гридин

Чебоксары. Другие новости 26.11.18

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