В Ростовской области поймали серийного убийцу девушек

Силовикам удалось задержать в Ростовской области мужчину, подозреваемого в убийствах девушек, в том числе в прошлые годы. Как сообщили в пресс-службе СКР, мужчина по решению суда был помещен под стражу.

Ранее по факту безвестного исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ), в ходе расследования которого было обнаружено ее тело. 16 октября 2018 года по подозрению в убийстве 24-летней женщины, а также убийстве двух молодых девушек, совершенных в 2000 и 2001 годах на улице Оганова в Ростове-на-Дону и на хуторе Ленинаван Ростовской области был задержан 37-летний житель Ростова-на-Дону.

Следователь с участием подозреваемого, которого по данным местных СМИ зовут Давид, провел проверку показаний на месте, в ходе которой мужчина подробно рассказал об обстоятельствах и способах совершения преступлений. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 27.11.18

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