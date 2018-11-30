На Алтае женщина, ее сын-подросток и его друг с особой жестокостью убили инвалида

В Алтайском крае женщина и двое подростков признаны виновными в убийстве инвалида по слуху из корыстных побуждений, сообщили в пресс-службе СКР. Суд вынес приговор 50-летней жительнице села Троицкое, ее 15-летнему сыну и его 16-летнему другу. В зависимости от рои каждого они признаны виновными в вооруженном разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, убийстве с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем, организации разбоя и организации убийства (п.«в» ч.4 ст.162; п.п.«д, ж, з» ч.2 ст.105; ч.3 ст.33, п.«в»ч.4 ст.162; ч.3 ст.33, п.«ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Суд установил, что в 2017 году жительница села Троицкое решила убить своего мужа, так как он перестал материально обеспечивать ее и 15-летнего пасынка. К исполнению задуманного она привлекла сына и его 16-летнего друга. Подростки согласились совершить убийство за последующее вознаграждение. Тинейджеры выманили мужчину за город, где 16-летний подросток несколько раз ударил инвалида.

В ходе расследования уголовного дела женщина признала вину, а подростки неоднократно меняли свои показания, перекладывая ответственность друг на друга. Несмотря на это, следователи собрали достаточный объем доказательств. Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, несовершеннолетний сын и его друг проведут 9 лет в воспитательной колонии.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 30.11.18

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