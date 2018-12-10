В Иркутской области суд вынес дополнительный приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову. Он признан виновным в совершении 60 убийств и попытках убийства (п.п. «е», «з» ст.102 УК РСФСР, п.п. «а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30, п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что с 1992 по 2010 годы Попков совершил на территории Иркутской области не менее 84 преступлений. Жертвами Попкова были женщины различного социального статуса и положения в обществе, в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность обвиняемого к убийству которого следствием была установлена в 1999 году.

«Ангарский маньяк» дополнительно осужден за 60 убийств

За совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин в январе 2015 года Иркутским областным судом Попков уже был осужден к пожизненному лишению свободы. Вместе с тем работа по изобличению его преступной деятельности продолжалась, и следователям СК России по Иркутской области совместно с сотрудниками специализированной оперативной группы ГУ МВД по региону удалось раскрыть еще 60 преступлений.

Было изучено более 350 уголовных дел и материалов проверок. По преступному почерку была сделана выборка. Следователи подготовили тактику производства следственных действий с обвиняемым, в рамках которой установлен необходимый психологический контакт, благодаря которому он дал признательные показания. Установлен истинный мотив преступной деятельности Попкова, а также обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы, орудовавшего на территории области в течение 20 лет.

В рамках расследования установлены прямые очевидцы и свидетели преступной деятельности Попкова. Допрошено свыше 1000 свидетелей, в том числе лица, проживающие в различных регионах РФ (от Сахалинской до Калининградской области), а также за пределами РФ. Произведено более 150 проверок показаний свидетелей на месте, с применением системы скрытых координат, произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз, из них 60 сложных комиссионных. Объем уголовного дела составил 322 тома.

Следователи СКР произвели дополнительные осмотры мест происшествий, в том числе в труднодоступной местности – лесных массивах, водоемах, болотистой местности, с привлечением и применением тяжелой спецтехники – экскаваторов, тракторов. Кроме того, привлекались водолазы и специалисты различного рода и новейшая криминалистическая техники СК России.

В рамках производства осмотров мест происшествий обнаружены места захоронения – сокрытия тел потерпевших с давностью в 15-20 лет, фрагменты костных останков жертв, их личные вещи, орудия преступлений (топоры, отвертки, ножи), а также предметы и объекты, на которые в своих показаниях указывал обвиняемый Попков.

Обстоятельства совершенных Попковым преступлений, способы и мотивы убийств, вид орудий преступлений, количество и характер причиненных телесных повреждений, поведение Попкова до, во время и после совершенных преступлений вызывали сомнения в его психической полноценности, в связи с чем, в рамках уголовного дела были назначены и проведены психолого-психиатрические экспертизы, в том числе в ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского».

Согласно выводам экспертов, Попков хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. В период, относящийся к инкриминируемым деяниям, у Попкова не было какого-либо временного психического расстройства, которое могло бы его лишать возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На момент проведения экспертизы Попков также мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Иркутским областным судом Михаилу Попкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Иркутск, Иван Гридин

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