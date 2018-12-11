Двоих ростовских подростков заподозрили в убийстве отказавшей им в соитии женщины

В Ростовской области расследуется уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) молодой женщины, по подозрению в совершении которого задержаны два подростка. Как сообщили в пресс-службе СКР, тело 28-летней жительницы Миллерово с признаками насильственной смерти было обнаружено 8 декабря.

Было установлено, что к совершению особо тяжкого преступления причастны юноши 15 и 16 лет. По предварительным данным, днем 5 декабря подозреваемые после совместного распития спиртных напитков с ранее незнакомой 28-летней женщиной прибыли в лесополосу на окраине Миллерово, где предложили потерпевшей вступить в половую связь. Женщина отказала им, тогда подростки задушили ее при помощи ремня и скрылись с места преступления.

Следователи назначили проведение необходимых судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела следователи постараются выявить иные факты противоправной деятельности подростков, исследуют взаимоотношения в семье несовершеннолетних. Также следователи выяснят, проводилась ли профилактическая работа с подростками как правоохранительными органами, так и образовательным учреждением, где они обучались.

По результатам расследования будет дана правовая оценка как действиям должностных лиц органов профилактики, так и родителям подростков по надлежащему исполнению своих обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 11.12.18

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