Не доставайся же ты никому! Жительница Красноярска зарезала дочь из-за множества ухажеров

В Красноярске по решению суда арестована 48-летняя жительница Железнодорожного района города. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СКР, ее подозревают в убийстве собственной дочери (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, днем 8 декабря 2018 года в одной из квартир в жилом доме на проспекте Свободный, между 48-летней матерью и ее 25-летней дочерью произошел конфликт. Старшая женщина высказала недовольство тем, что дочь встречается с разными мужчинами, что, по ее мнению, является аморальным.

Во время ссоры мать схватил нож и ударила им в грудь свою дочь. От полученной травмы 25-летняя женщина скончалась на месте. Убийца попыталась скрыть следы преступления, смыв с ножа следы крови. Однако в ходе допроса полностью признала свою вину.

Следователь провел на месте преступления проверку ее показаний. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 13.12.18

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