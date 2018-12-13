российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 декабря 2018, 16:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Не доставайся же ты никому! Жительница Красноярска зарезала дочь из-за множества ухажеров

В Красноярске по решению суда арестована 48-летняя жительница Железнодорожного района города. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СКР, ее подозревают в убийстве собственной дочери (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, днем 8 декабря 2018 года в одной из квартир в жилом доме на проспекте Свободный, между 48-летней матерью и ее 25-летней дочерью произошел конфликт. Старшая женщина высказала недовольство тем, что дочь встречается с разными мужчинами, что, по ее мнению, является аморальным.

Во время ссоры мать схватил нож и ударила им в грудь свою дочь. От полученной травмы 25-летняя женщина скончалась на месте. Убийца попыталась скрыть следы преступления, смыв с ножа следы крови. Однако в ходе допроса полностью признала свою вину.

Следователь провел на месте преступления проверку ее показаний. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 13.12.18

Командир еще одного задержанного в Керченском проливе украинского судна не стал давать показания. / Главный венеролог Югры задержан сотрудниками ФСБ. / Громкое дело: экс-глава московского СКР остался под стражей, его имущество арестовано. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Убийства

Двоих ростовских подростков заподозрили в убийстве отказавшей им в соитии женщины

«Ангарский маньяк» дополнительно осужден за 60 убийств

На Алтае женщина, ее сын-подросток и его друг с особой жестокостью убили инвалида

В Ростовской области поймали серийного убийцу девушек

Чебоксарский депутат ответит за организацию заказного убийства

В Ростове-на-Дону пенсионерку подозревают в убийстве трех родственников

В Новокузнецке застрелили бизнесмена, в одиночку воспитывавшего дочь

В Чите нашли тело школьницы и задержали ее вероятного убийцу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Красноярск, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,

Новости партнеров