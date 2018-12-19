В Ставрополе силовики ликвидировали готовивших теракт боевиков

В Ставрополе сотрудники Федеральной службы безопасности уничтожили группу террористов, принадлежащих к запрещенной в России группировке Исламское государство. Отмечается, что боевики открыли огонь по силовикам.

Бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России при попытке задержания и были нейтрализованы ответным огнем, говорится в релизе ведомства.

По данным, ФСБ уничтоженные террористы входили в запрещенную в России международную организацию «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, создании террористической организации и незаконном ношении оружия. Расследование продолжается.

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

Ставрополь. Другие новости 19.12.18

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