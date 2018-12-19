В Германии задержали гражданина России за нарушение санкций

В Германии задержали 68-летнего россиянина, которого подозревают в нарушении ограничений, введенных в отношении России. Мужчина экспортировал технику, которую используют в военной промышленности.

По данным Федеральной прокуратуры Германии, Владимир Д. в 2014-2018 годах дважды поставил товары покупателю из российского оборонного сектора, сообщает Deutsche Welle. Речь идет о технике, которая используется в сфере ракетостроения.

«Согласно предписаниям экономических санкций ЕС, поставка подобных товаров в Россию запрещена, если они частично или полностью будут применяться в военных целях, либо если их конечным получателем станет предприятие оборонного сектора», – пишет издание.

В квартире задержанного, а также в помещениях другой его собственности проведены обыски сотрудниками регионального управления по таможенным расследованиям и дознанию в Штутгарте.

По версии следствия, чтобы обойти санкции, россиянин прибегал к помощи подставных фирм, предоставлял поддельные документы, а также производил технические манипуляции с санкционным товаром. Сумма проведенных подозреваемым сделок составила более 1,7 млн евро.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 19.12.18

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