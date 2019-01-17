Житель Башкирии насмерть забил жену мухобойкой и мертвым гусем

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, который до смерти избил свою супругу тушкой гуся и самодельной мухобойкой. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 64-летнего жителя Хайбуллинского района обвинили причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).

Следователи установили, что в сентябре 2018 в одной из деревень Хайбуллинского района, в ходе распития спиртных напитков между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина высказал жене претензии по поводу ее злоупотребления спиртными напитками, а также относительно того, что она не ведет домашнее хозяйство, а нажитое имущество пропивает.

Разозлившись, он избил супругу, нанося удары руками, ногами, самодельной деревянной мухобойкой и тушкой гуся, которого он зарезал на ужин. После потасовки женщина легла спать, но во сне скончалась. Мужчина полагал, что смерть наступила от естественных причин, однако судмедэкспертиза показала, что женщина умерла от полученных телесных повреждений.

В ходе следствия мужчина вину в совершенном преступлении признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 17.01.19

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