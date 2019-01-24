В аэропорту Казахстана пытались сдать в багаж сумку с человеком

Служба безопасности аэропорта Алма-Аты остановила группу молодых людей, которые попытались сдать в багаж сумку с человеком внутри. Шутников задержали правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пятеро мужчин регистрировались на рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану. Один из них поставил на багажную ленту сумку, вес которой значительно превышал допустимые к бесплатному провозу 23 кг.

Сотрудница перевозчика, производившая регистрацию, заметила, что из сумки торчит человеческая рука, и вызвала службу безопасности. Правоохранители задержали парня, который уже вылез из сумки, а также его приятелей. Отмечается, что молодые люди снимали весь процесс на видео.

Теперь шутникам грозит либо административный штраф, либо арест на срок до 20 суток.

Алма-Ата, Служба информации РИА «Новый День»

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