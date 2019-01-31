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Четверг, 31 января 2019, 15:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Волгограде сиделка зарезала прикованного к кровати пенсионера

В Волгограде по подозрению в убийстве парализованного пенсионера задержали его сиделку, сообщили в пресс-службе СКР. Тело 81-летнего хозяина одной из квартир дома на улице Колосовой с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 30 января. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ).

Силовикам удалось быстро установить, что расправу над пожилым человеком учинила его 52-летняя сиделка. По данным следствия, 81-летний пенсионер в силу болезни был прикован к постели. Круглосуточный уход за ним осуществляла сиделка. 29 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина схватила нож, нанесла им множество ударов пожилому мужчине и скрылась. На следующий день тело погибшего обнаружили родственники. Они и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Волгоград, Иван Гридин

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