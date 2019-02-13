На Кубани будут судить киллеров с Украины

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух украинцев – членов организованной преступной группы 32 и 40 лет, а также их 44-летнего пособника, сообщили в пресс-службе СКР. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы РФ, покушении и приготовлении к убийству двух лиц по найму, контрабанде огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного устройства, их незаконном хранении и ношении и использовании подложных паспортов (ч.3 ст.322, ч.1,3 ст.30, пп.«а,ж,з» ч.2 ст.105, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.222.1, ч.3 ст.322, ч.3 ст.327 УК РФ).

44-летнего мужчину обвиняют в пособничестве в незаконном пересечении госграницы, контрабанде оружия и боеприпасов через таможенную границу, их хранении и ношении (ч.5 ст.33, ч.3 ст.322 УК РФ, ч.3 ст.226.1 УК РФ, ч. 3 ст.222 УК РФ).

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По данным следствия, не позднее осени 2017 года 40-летний россиянин создал на Украине организованную преступную группу. В ее состав вошли 32-летний и 40-летний граждане Украины. Также для пособничества в совершении преступлений он привлек 44-летнего гражданина Армении. Организатор распределил между соучастниками преступные роли, согласно которым граждане Украины должны были незаконно приобрести огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и взрывное устройство, а также при пособничестве гражданина Армении по поддельным документам незаконно пересечь границу РФ и контрабандой провезти данные предметы, а затем убить двух местных жителей, с которыми у россиянина и членов его семьи сложились неприязненные отношения.

За это россиянин пообещал заплатить 10 тысяч долларов США, а также обеспечить граждан Украины поддельными паспортами и оплатить расходы, связанные с подготовкой и организацией преступления.

В ноябре 2017 года двое граждан Украины вооружились укороченным автоматом конструкции Калашникова, пистолетом «Форт-12» и самодельным взрывным устройством и пересекли по подложным документам госграницу РФ. Они прибыли в Анапу, где проживала одна из предполагаемых жертв. В ночь на 19 декабря 2017 года исполнитель ожидал появления жертвы в коридоре гостиницы, расположенной на улице Шевченко, и выстрелил в мужчину. Контрольный выстрел в голову ему произвести не удалось, так как оружие дало осечку. После этого злоумышленники скрылись. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший выжил.

Узнав о сорвавшемся покушении, заказчик направил убийц в село Ольгинка Туапсинского района для расправы над 35-летним братом потерпевшего. Вечером 19 марта 40-летний обвиняемый дождался, когда автомобиль мужчины будет проезжать вблизи трассы Джубга – Сочи, и произвел не менее 4 выстрелов из автомата в сидевшего за рулем потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. Раненому мужчине удалось выжить.

Об очередном несостоявшемся покушении на убийство фигуранты вновь сообщили организатору. Он опять распорядился довести преступный умысел до конца. Для этого исполнители приехали в поселок Небуг, где поселились в гостинице, и каждый день стали с оружием приходить к дому одного из потерпевших, полагая, что братья могут находиться там вдвоем, и им удастся совершить двойное убийство.

29 апреля в ходе совместной спецоперации СКР, ФСБ и МВД злоумышленники были задержаны в Небуге. Организатор данных преступлений находится в международном розыске, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство. На период следствия в отношении троих обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые действуют по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Краснодар, Иван Гридин

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