В Татарстане полицейский застрелил мужчину, зарезавшего участкового

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту нападения злоумышленника на сотрудника полиции. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст.317 УК РФ).

Установлено, что сегодня, 22 марта, у здания УВД по Нижнекамску неустановленный мужчина, вооруженный ножом, напал на участкового уполномоченного полиции и нанес ему несколько ранений. Находившийся неподалеку второй полицейский вынужден был открыть огонь на поражение. В результате нападавший был убит. Пострадавший сотрудник полиции, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, скончался в машине «скорой помощи».

По данным «Бизнес Online», нападавший злоумышленник сбежал при перевозке в изолятор временного содержания. По данным источника издания, он несколько раз ударил участкового ножом в горло, а затем побежал в сторону другого полицейского, который был вынужден открыть огонь на поражение. Момент нападения снял из автомобиля очевидец. Местные СМИ также сообщают, что злоумышленник якобы выкрикивал экстремистские лозунги.

В настоящее время следователи проводят осмотр места преступления. Опрашиваются очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается.

Нижнекамск, Иван Гридин

Нижнекамск. Другие новости 22.03.19

В Качканаре суд решил, сколько стоит пнуть полицейского. / На Ямале у вертолета с пассажирами отпал хвост во время посадки (ФОТО). / Мэрия Тюмени освобождает город от ларьков. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»