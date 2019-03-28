В Казахстане рухнул военный вертолет, 13 человек погибли

В Казахстане упал военный вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибли 13 военнослужащих.

Инцидент произошел в Кызылординской области республики. Четыре вертолета следовали из Актау в Шымкент. Перелет проходил ночью в условиях плохой видимости и при неблагоприятной погоде, передает «Интерфакс».

На место крушения прибыла комиссия для расследования причин и обстоятельств трагедии. Как сообщили в МВД республики, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов».

Министерство обороны подтвердило гибель экипажа. Власти выразили соболезнования родным и близким погибших военных, а также заявили, что окажут семьям необходимую моральную и материальную помощь.

Алма-Ата, Служба информации РИА «Новый День»

Алма-Ата. Другие новости 28.03.19

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