В Иркутской области суд вынес приговор банде «черных риэлторов». Он был вынесен с учетом вердикта суда присяжных. Участниками организованной группы являлись Галина Елохина, Игорь Наталин, Дмитрий Перетолчин, Андрей Зайчук, Виталий Лаптев, Владимир Лысенко и Алексей Селиванов. Они были признаны виновными в совершении целого ряда особо тяжких преступлений.

Как сообщили в пресс-службе СКР их обвиняют в организации и убийств из корыстных побуждений и подстрекательстве к ним, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном организованной группой, убийстве двух или более лиц, сопряженном с похищением человека, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, а также в похищении человека, совершенном организованной группой (ч.3 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105; ч.4 ст.33,п.«з» ч.2 ст.105; п.«а» ч.3 ст.111; п.п.«а», «в», «ж», «з» ч.2 ст.105; п.«а» ч.3 ст.126 УК РФ).

Иркутский суд вынес суровый приговор банде «черных риелторов»

Установлено, что группа «черных риелторов» была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В ее состав входили более десяти человек. Обладая высоким уровнем организованности, злоумышленники тщательно готовили преступления, распределяя роли между соучастниками с 2004 по 2008 годы.

В одно производство по данному уголовному делу следователи соединили уголовные дела, возбужденные более 10 лет назад по фактам безвестного исчезновения граждан, убийств. Все преступления были связаны с совершением мошеннических действий в отношении социально незащищенных граждан, в собственности и пользовании которых имелись квартиры. Были выявлены факты совершения преступниками 7 убийств и 19 эпизодов мошенничества, связанных с незаконным обращением в собственность квартир, находившихся в собственности потерпевших, а также квартир, находившихся в собственности администрации Иркутска.

Один из лидеров преступной группы Беспалов А.В. ранее был осужден Иркутским областным судом за совершение этих же преступлений и приговорен к наказанию в виде 20 лет лишения свободы. В отношении 4 лиц уголовное дело было прекращено за истечением сроков давности.

Сегодня на основании обвинительного вердикта присяжных судья Иркутского областного суда вынес приговор «черным риелторам». Дмитрию Перетолчину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, Игорю Наталину в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Алексею Селиванову – 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Галине Елохиной в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным участникам организованной группы назначен условный срок.

Иркутск, Иван Гридин

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