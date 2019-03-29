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Пятница, 29 марта 2019, 11:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Хабаровске неизвестный жестоко убил новорожденного и его родителей

Следователи устанавливают в Хабаровске обстоятельства смерти семьи из трех человек. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю, 28 марта в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе города были обнаружены тела трех человек: мужчины (1991 г.р.), женщины (1992 г.р.), ребенка (2019 г.р.). На телах имеются множественные ножевые ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц, а также малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п.п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ). Создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 29.03.19

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Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,

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