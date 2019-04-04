Высокопоставленного налоговика в Белгороде поймали на особо крупной взятке (ФОТО)

Замначальника отдела выездных налоговых проверок ИФНС России по городу Белгороду задержана по подозрению во взяточничестве, сообщает Следственный комитет России. В отношении высокопоставленного налоговика возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в конце марта подозреваемая получила от представителя коммерческого предприятия в качестве взятки около 3 млн рублей. Деньги предназначались за содействие в возмещении налога на добавленную стоимость из средств федерального бюджета и покровительство данной фирме при дальнейших выездных проверках.

Фото: СКР

Налоговика задержали после передачи денег. Подозреваемая помещена под домашний арест, отметили в СКР.

Белгород, служба информации РИА «Новый День»

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