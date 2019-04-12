В Сеть слили черный список клиентов банков: эксперты винят в утечке ЦБ

В интернет выложили данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка Банка России. Речь идет о клиентах, которым кредитные организации отказали в обслуживании в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. База данных была опубликована на специализированных форумах, сообщает газета «Коммерсантъ». В одном из банков изданию подтвердили, что в обнародованном списке значатся реальные клиенты, которым отказали в услугах.

Большую часть слитой хакерами базы составляют физические лица и индивидуальные предприниматели, также в списке клиентов-отказников указаны и юрлица. В частности, в открытом доступе оказались ФИО, дата рождения, паспортные данные граждан, ИНН и ОГРН компаний.

Выложенная в интернет информация датируются периодом с 26 июня по 6 декабря 2017 года. Именно с 26 июня 2017 года Центробанк начал рассылать черный список клиентов банков. Механизм рассылки таков: банки выявляют клиентов, которым они отказывают в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» законодательства, и передают сведения об этом в Банк России, в свою очередь, регулятор направляет ее Росфинмониторингу. Последний обрабатывает полученные данные и возвращает их Центробанк, регулятор снова делает рассылки банкам. Таким образом, все кредитные организации получают обновляемый список подозрительных клиентов. Слитую базу начали распространять несколько месяцев назад, указывает «Ъ».

Однако в ЦБ и в Росфинмониторинге, по данным газеты, ничего не знают об утечке.

В пресс-службе Банка России сообщили, что отправляют информацию участникам банковского сектора в зашифрованном виде по защищенным каналам со средствами криптографической защиты, а ответственность за ее сохранность и непередачу ее третьим лицам лежит на банках.

В Росфинмониторинге исключили возможность утечки базы от них.

Опрошенные изданием юристы отмечают, что добросовестные клиенты банков часто попадают в черный список по ошибке. Помимо трудностей с банками, у этих людей могут возникнуть проблемы со службами безопасности при устройстве на работу. Также они могут столкнуться с отказами контрагентов от заключения договоров и другими рисками.

Эксперты полагают, что утечкой таких данных должны заниматься правоохранительные органы. В СКР сообщили, что пока не получали заявлений по этому поводу.

Эксперты выразили мнение, что вина за утечку лежит на ЦБ из-за ошибки в проектировании системы безопасности передачи данных. Они считают, что база должна была быть только у регулятора, а банки должны делать запросы для проверки клиентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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