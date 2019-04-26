На Алтае врача-нарколога судят за торговлю наркотиками

В Алтайском крае женщина, работающая с наркозависимыми, занималась распространением наркотиков. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным следователей, 27-летняя сотрудница одной из барнаульских больниц и 43-летний мужчина делали закладки наркотических веществ по городу. Адреса они сообщали наркодилеру, который перечислял им деньги.

Подозреваемых задержали с крупной партией запрещенных препаратов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В их квартире в ходе обысков обнаружили синтетические наркотики, весы и упаковки. Позже выяснилось, что женщина работала врачом-наркологом, а сообщник был ее бывшим пациентом.

Задержанные пояснили, что они взялись за незаконное дело, так как им не хватало денег, чтобы платить кредит и арендовать квартиру. В настоящее время они ожидают суда. Максимальное наказание за подобные деяния составляет 15 лет лишения свободы.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

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