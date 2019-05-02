«Очередная фальшивка»: Минобороны РФ отрицает гибель четырех военнослужащих в Сирии

Минобороны России опровергло информацию СМИ о гибели четырех российских военнослужащих в сирийской провинции Хама из-за артобстрела боевиков. В военном ведомстве назвали эти сведения «очередной фальшивкой».

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий», – говорится в сообщении министерства. В Минобороны попеняли российским СМИ за тиражирование «недостоверной информации, специально распространяемой боевиками террористических организаций в социальных сетях».

Ранее о гибели россиян под артиллерийским огнем на севере провинции Хама сообщило издание Al-Masdar News со ссылкой на заявление сирийских боевиков.

Как сообщал «Новый День», в марте Минобороны РФ подтвердило гибель трех российских военных в Сирии в конце февраля. Автомобиль с военнослужащим попал в засаду террористов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.05.19

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