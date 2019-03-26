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Вторник, 26 марта 2019, 10:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Сирии террористы убили троих военных из России

В Сирии атака террористов привела к гибели троих российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным военного ведомства, россияне погибли в конце февраля. Непрерывная работа по их поиску велась с момента поступления информации об исчезновении. В настоящее время тела погибших солдат доставили в Россию, передает РИА «Новости».

В Минобороны добавили, что позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций была уничтожена группа из 30 боевиков, причастных к гибели российских военных.

Напомним, военнослужащие из РФ прибыли в Сирию в 2015 году по просьбе президента арабской республики Башара Асада. Основная часть российских войск покинула Сирию после выполнения поставленных задач. Сейчас в арабской республике базируется постоянная группировка в Хмеймиме и Тартусе.

Дамаск, Служба информации РИА «Новый День»

Дамаск. Другие новости 26.03.19

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