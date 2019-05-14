Гигантская воронка размером с пятиэтажку напугала туляков (ВИДЕО)

В селе Дедилово под Тулой образовался гигантский провал в земле. Яма глубиной с пятиэтажный дом появилась возле одного из частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Диаметр загадочной воронки составляет около 30 метров, глубина – не менее 15 метров, сообщает местное издание Myslo. Опасное место огородили. На земле около провала образовались трещины – диаметр воронки может увеличиться.

Огромная воронка под Тулой

По словам очевидцев, незадолго до появления ямы они слышали громкий шум и не на шутку испугались.

По мнению геологов, причиной случившегося могло стать вымывание водой залежей гипса, из-за чего в земле образуются большие пустоты и затем возникают провалы.

По другой версии, провалы грунта в районе Дедилово, с которыми сельчане сталкивались и ранее (однако они были менее масштабными), образовались от добычи руды, которую там вырабатывали с 19 века.

Тула, служба информации РИА «Новый День»

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