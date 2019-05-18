«Не справилась с обязанностями»: задержана мать брошенной в московской больнице девочки (ВИДЕО)

Правоохранители задержали мать брошенной в московской поликлинике маленькой девочки. Как сообщает столичное управление Следственного комитета, 21-летнюю девушку доставили в подразделение ведомства для проведения следственных действий. По данным СМИ, мать девочки является приезжей из Украины.

СКР опубликовал видео запроса задержанной. Нерадивая мать призналась, что оставила дочь одну в поликлинике на севере Москвы, потому что «не справилась с обязанностями». Ей задали вопрос, почему она не передала ребенка в детское учреждение. «Не додумала», – ответила она.

Следователь допрашивает мать брошенной в поликлинике девочки

Ранее сообщалось, что 16 мая неизвестная женщина, у которой была одета медицинская маска на лице, оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней. Врачи незамедлительно обратились с сообщением в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

Сейчас малышка находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По последним данным, в больницу пришла бабушка девочки. Она готова забрать ребенка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.19

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