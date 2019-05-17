Одна в московской больнице: после обнаружения девочки возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки обстоятельств, при которых женщина оставила маленькую девочку в московской больнице. В случившемся следователи установили признаки преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

По данным следствия, 16 мая неизвестная женщина, у которой была одета медицинская маска на лице, оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней. Врачи незамедлительно обратились с сообщением в правоохранительные органы.

В столичном главке СКР уточнили, что девочка находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождение женщины, оставившей ребенка, и ее возможных родственников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.19

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