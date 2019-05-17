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Пятница, 17 мая 2019, 14:29 мск

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Девочка, брошенная в московской поликлинике, заговорила на украинском языке: следователи начали проверку

Московские следователи ищут родственников маленькой девочки, которую неизвестная женщина оставила в поликлинике на севере российской столицы. Ребенок сейчас проходит необходимые обследования в больнице, по предварительным данным, физически она здорова.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, начата доследственная проверка. Следователи опрашивают свидетелей, работников поликлиники, и призывают «граждан, узнавших девочку и располагающих какой-либо информацией о ее месте проживания или родственниках, обратиться в Савеловский межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по городу Москве по телефону: 8 (495)945-17-51; телефон доверия: 8 (495)690-25-28». Фотография девочки, между тем, на официальном сайте ГСУ СКР по Москве не опубликована, а средствам массовой информации запрещено законом показывать лица несовршеннолетних.

По информации телеканала «Царьград», девочка, которой на вид 2-3 года, начала разговаривать, и первые фразы были на украинском языке. При этом ребенок так и не смог назвать свое имя и имена родителей, хотя и объяснил, что живет с мамой и папой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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