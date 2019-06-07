Заммэра Якутска погорел на взятке недвижимостью за 114 млн рублей

Заместитель мэра Якутска стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Высокопоставленного чиновника задержали по подозрению в получении взятки квадратными метрами в строящемся многоквартирнике на сумму в 114 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), сообщает Следственный комитет РФ. Имя подозреваемого следователи пока не разглашают. Однако, по данным издания SakhaNews, по делу проходит замглавы по развитию территории городского округа «Город Якутск» Василий Гоголев.

По версии следствия, взятка в виде имущественных прав на недвижимость в строящемся жилом доме в Якутске площадью 1491 квадратных метров на сумму 114 млн рублей была получена чиновников от застройщика за выдачу разрешения на увеличение этажности при строительстве этого дома с 13 до 16 этажей. При этом мзду передали через двух посредников строительной компании, которую основал подозреваемый и возглавлял ее до 2018 года – до перехода на работу в мэрию.

Сегодня оперативники задержали самого заммэра и его посредников. Сейчас их допрашивают.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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