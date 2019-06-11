У берегов Греции затонуло судно с мигрантами

У греческого острова Лесбос потерпело крушение судно, на котором находились мигранты. По предварительным данным, семь человек погибли.

Как сообщает агентство Reuters, среди жертв катастрофы двое детей, четыре женщины и мужчина. 57 человек удалось спасти, береговая охрана доставила их в порт Митилини.

В настоящее время корабли береговой охраны Греции и вертолет патрулируют район крушения с целью поисков выживших.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 11.06.19

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