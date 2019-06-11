Контрабандисты пытались ввезти в Россию 4 тысячи живых черепах под видом капусты

Контрабандисты пытались ввезти из Казахстана 4100 живых черепах. В документах не говорилось о животных, а значилась лишь свежая капуста.

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Оренбургской области, 4100 живых черепах перевозились в 24 мешках под прикрытием 7 тонн свежей капусты.

«В соответствии с пунктом 15 раздела III Перечня стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденного Постановлением Правительства № 923 от 13 сентября 2012 г., среднеазиатские сухопутные черепахи включены в перечень дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», – говорится в сообщении пограничников.

Специалисты оценили стоимость черепах в 5 млн рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

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