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Среда, 19 июня 2019, 09:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Лондоне убили выходца из России

В Лондоне от ножевых ранений погиб россиянин Глеб Жебровский известный под именем Глеб Стальной. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

По данным следствия, преступление произошло 15 июня в районе Тауэр-Хамлетс. 34-летнего Жебровского несколько раз ударили ножом. От полученных травм он скончался.

В настоящее время правоохранители ищут свидетелей нападения на россиянина. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин – 28 и 33 лет. Они находятся под стражей. О мотивах преступников не сообщается. Расследование продолжается.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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