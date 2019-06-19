В Лондоне убили выходца из России

В Лондоне от ножевых ранений погиб россиянин Глеб Жебровский известный под именем Глеб Стальной. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

По данным следствия, преступление произошло 15 июня в районе Тауэр-Хамлетс. 34-летнего Жебровского несколько раз ударили ножом. От полученных травм он скончался.

В настоящее время правоохранители ищут свидетелей нападения на россиянина. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин – 28 и 33 лет. Они находятся под стражей. О мотивах преступников не сообщается. Расследование продолжается.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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