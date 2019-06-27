Террористы-смертники устроили два взрыва в столице Туниса

В городе Тунис прогремели два взрыва. В результате погиб полицейский, еще не менее 8 человек получили ранения, сообщают зарубежные СМИ. В числе пострадавших есть гражданские лица.

Власти Туниса назвали случившееся террористической атакой, которые осуществили смертники. Первый террорист подорвал себя возле полицейской машины на улице Шарля де Голля рядом с посольством Франции. По некоторым данным, атаку совершила женщина. Второй террорист активировал бомбу на автостоянке у офиса Национального управления по борьбе с терроризмом. В результате второго взрыва погиб полицейский, еще 8 человек пострадали, сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на местные власти. Телеканал Sky News Arabia в свою очередь передает, что ранения получили до 9 человек.

В посольстве России в Тунисе РИА «Новости» сообщили, что граждане России в результате взрывов не пострадали.

Напомним, что в июне 2015 года террористы атаковали отель Riu Imperial Marhaba в тунисском курортном городе Сус. Тогда погибли 40 человек, в числе жертв одна россиянка, еще 39 были ранены.

Тунис, служба информации РИА «Новый День»

Тунис. Другие новости 27.06.19

В Курганской области в 2021 году может появиться полигон для опасных отходов. / В школе Новосибирска у родителей требовали деньги за перевод детей в 10-й класс. / Донецкие республики передали Украине четырёх пленных. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»