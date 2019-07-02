«Единая Россия» приписала себе собранную жителями гумпомощь для пострадавших от наводнения

«Единая Россия» наклеила свой логотип на гуманитарную помощь, предназначенную для пострадавших во время наводнения в Иркутской области. При этом продукты и вещи первой необходимости принесли местные жители, не имеющие отношения к партии власти.

По словам жительницы Иркутска Ирины Шиповой, которая помогает собирать и сортировать гуманитарную помощь, граждане сами приносили продукты питания, одежду и бытовую химию по адресу ул. Российская, 20. В этом здании находится иркутское отделение партии «Единая Россия».

Волонтеры раскладывали вещи по мешкам и коробкам. В этот момент к Шиповой подошла неизвестная женщина и попросила наклеить листовки с логотипом «Единой России» на все коробки и мешки с продуктами.

«Я сказала, что клеить не буду. Она спросила, естественно, почему. Я ответила, что не имею никакого отношения к «Единой России». И мне стало очень обидно за людей, за простых людей, за непростых людей, за бабушек, за девушек, за парней, мужчин, подростков. За людей, которые не остались в стороне от беды! – написала Ирина на своей странице в Facebook. – Ответьте мне, пожалуйста, «Единая Россия», какое вы лично имеете отношение к этим людям, которые приносили помощь?».

Позже в официальной группе «Единой России» в Facebook появилась публикация, в которой указано, что «партийцы» собрали более 30 тонн гумпомощи для пострадавших при паводке в Иркутской области.

Напомним, наводнение, начавшееся в Иркутской области 25 июня из-за ливней и резкого подъема воды в реках, по последним данным, затронуло 96 населенных пункта в шести муниципальных районах. Всего было подтоплено 10097 жилых домов, в которых проживают почти 33 тысячи человек.

По уточненной информации Иркутского областного центра медицины катастроф, по состоянию на 2 июля за медицинской помощью обратилось 1303 человека. Госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребенок, основной диагноз – переохлаждение.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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