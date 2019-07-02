«Единая Россия» извинилась за наклейки на гумпомощи для пострадавших от паводка

Иркутское отделение «Единой России» прокомментировало инцидент с наклейками с логотипом партии на мешках с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей, пострадавших от наводнения.

«Никакой рекламной кампании региональным отделением партии «Единая Россия» не проводила. Думаю, вы заметили, что при указании адреса приема гуманитарной помощи мы не указываем его партийную принадлежность. Сама акция изначально носила внепартийный характер», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

По словам руководителя регионального исполкома партии Ольги Уватовой, в первые дни было направлено так много различных вещей для пострадавших, что не было времени контролировать каждую коробку или каждый мешок.

«Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился в стенах партии. Однако региональное отделение партии никогда не инициировало подобные действия и рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию», – сообщается в заявлении.

Примечательно, что заявление с извинениями на сайте регионального отделения партии опубликовали, затем абзац из текста удалили, но затем вновь вернули, пишет «Медиазона».

Ранее жительница Иркутска Ирина Шипова, которая помогает собирать и сортировать гуманитарную помощь, рассказала, что неизвестная женщина попросила клеить на мешки и коробки листовки с логотипом «Единой России». Активистка возмутилась тем, что эти вещи не имеют никакого отношения к партии, их принесли сочувствующие граждане.

Позже в официальной группе «Единой России» в Facebook появилась публикация, в которой указано, что «партийцы» собрали более 30 тонн гумпомощи для пострадавших при паводке в Иркутской области.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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