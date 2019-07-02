«Хотите права мне качнуть? Я тоже могу качнуть!»: красноярский губернатор нахамил жителям затопленного города (ВИДЕО)

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от сильного паводка город Канск, где в хамской манере пообщался с горожанами. Побывавшие на встрече с главой региона жители города записали разговор на видео и выложили в Сеть.

Одна из горожанок спросила Усса про затопленную дорогу, связывающую город с другими населенными пунктами. Женщина поинтересовалась, видел ли губернатор размытую дорогу и будут ли в таком случае «присылать вертолеты». В ответ руководитель края заявил: «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть» (цитата по tvk6.ru). «Я спрашиваю, если ее размоет, что нам делать?» – отреагировала женщина на резкие слова Усса. Губернатор ответил, что если дорогу размоет, ее восстановят.

Также Усс предложил поправить воротник футболки пытавшемуся задать вопрос мужчине. «Спокойно. Давайте я вам поправлю воротничок», – сказал Усс.

Губернатор общается с пострадавшими от наводнения

Затем глава региона заслушал отчет сотрудника МЧС о текущей ситуации и пожелал чиновникам и спасателям «держаться», выразив надежду, что «должно быть всё нормально»: «Давно такое было. В 2005 году. А так впечатляет. Ну, ладно, что? Вперед! Удачи вам. Счастливо. Держитесь. Думаю, что пик прошел».

Причиной наводнения в Канске стали сильные дожди, обрушившиеся на город и окрестности в минувшие выходные. За два дня выпала более чем двухмесячная норма осадков. Уровень воды в реке Кан при норме в 3,5 метра поднялся почти до 4,4 метра. В настоящее время уровень воды пошел на спад.

По информации регионального управления МЧС, по состоянию на утро 2 июля уровень воды на реке Кан в городе Канске упал на 16 сантиметров и составляет сейчас 4,25 метра. В настоящее время остаются подтопленными 137 придомовых участков, в которых проживает 361 человек и 238 дачных участков. Эвакуированные жители города размещены в пункте временного размещения и у родственников, отметили в ведомстве. На месте работают 112 спасателей и 23 единицы техники.

По итогам рабочего визита губернатора в Канск решено организовать в городе мобильные общественные приемные для пострадавших от паводка жителей для оказания им правовой, социальной и психологической помощи, говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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