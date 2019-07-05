Единоросс призвал коллег «заткнуть фонтан» и не давать советы избирателям

Членов партии «Единая России» призвали оценивать свое эмоциональное и интеллектуальное состояние и продумывать свои слова перед тем, как делать различные заявления. Такой совет дал однопартийцам член Высшего совета партии «Единая Россия» политолог Дмитрий Орлов. Кроме того, он посоветовал коллегам учиться вовремя «затыкать фонтан».

«Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков – «Если у тебя есть фонтан, заткни его», – приводит слова Орлова «Интерфакс». Он рекомендовал однопартийцам воздержаться от высказываний, «если позиция недостаточно проработана, не продумана, если тот или иной представитель партии находится не в самом лучшем эмоциональном, или интеллектуальном состоянии и ситуации». Кроме того, по его словам, от заявлений необходимо воздержаться в том случае, если «эмоциональный накал предстоящей дискуссии ожидается чрезмерно агрессивным»

Орлов предостерег партийцев от советов избирателям. «Люди не ждут совета, они ждут ответа за то, что происходит», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что уроком для единороссов должны стать недавние «откровенно негативные» случаи общения «представителей партийной политической элиты с избирателями».

Накануне стало известно, что руководство ЕР направило региональным отделениям рекомендации о том, как членам вести себя во время избирательной кампании. Членам партии «ни в коем случае» не рекомендуется врать, уходить от острых вопросов, лебезить, а также демонстрировать высокомерие и собственное превосходство. Кроме того, едроссам нельзя говорить или реагировать, не подумав, и поддаваться на провокации. От партийцев требуется владеть предметом, демонстрировать эффективность в решении проблем людей, быть открытыми , говорить «на человеческом языке», сообщает РБК, ссылаясь на текст документа.

Напомним, в марте депутат-миллионер от «Единой России» Гасан Набиев на заседании Волгоградской облдумы назвал малоимущих пенсионеров «тунеядцами и алкашами». Скандальное заявление депутата растиражировали СМИ и соцсети. В итоге Набиева исключили из «Единой России» и лишили мандата. В начале июля член ЕР и губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе встречи с жителями пострадавшего от паводка города Канска нагрубил горожанке, спросившей его про затопленную дорогу, связывающую город с другими населенными пунктами. Женщина поинтересовалась, видел ли губернатор размытую дорогу и будут ли в таком случае «присылать вертолеты». «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть», – ответил губернатор. Также Усс предложил поправить воротник футболки пытавшемуся задать вопрос мужчине. «Спокойно. Давайте я вам поправлю воротничок», – сказал глава региона. Позже Усс извинился перед жительницей города.

1 июля глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в своей программной статье в «Известиях» в преддверии партийной конференции выразил недовольство хамами в ЕР. Он указал, что в «Единой России» на слуху не профессиональные политики, а те, «кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство». Кроме того, он констатировал дефицит доверия со стороны населения к «Единой России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.19

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