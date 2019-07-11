В Уругвае задержали россиян за помощь наркобарону

В Уругвае Интерпол задержал граждан России. Их подозревают в причастности к побегу из тюрьмы известного итальянского наркобарона Рокко Морабито.

По данным местного портала Ecos, иностранцы – двое россиян и итальянец – были задержаны в пиццерии. Самого Морабито там не обнаружили. Арестованных подозревают в помощи наркобарону при побеге из тюрьмы, который он совершил 23 июня.

В посольстве России в Уругвае РИА «Новости» сообщили, что есть информация о задержании трех граждан РФ. «Посольство получило извещение о задержании трех предполагаемых граждан России буквально 20 минут назад по электронной почте, мы выясняем ситуацию. В связи с чем их задержали, мы пока не знаем», – рассказали в дипмиссии.

Морабито скрывался от правосудия более 20 лет. Он является одним из главарей итальянской мафиозной организации «Ндрангета». По версии правоохранителей, Морабито причастен к перевозке и распространению наркотиков в особо крупном размере. Мафиози задержали в 2017 году в Уругвае, где он проживал по поддельному паспорту гражданина Бразилии.

Монтевидео, Служба информации РИА «Новый День»

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