К зампреду правления ПФР нагрянули силовики

Силовики сегодня, 10 июля, нагрянули со следственными действиями к заместителю председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексею Иванову, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к зампреду. Издание TAdviser со ссылкой на два источника сообщает в свою очередь о том, что чиновник был задержан.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», – сообщили в ПФР, отказавшись сообщать иные подробности. По предварительным данным, Иванова подозревают во взяточничестве (ст. 290 УК). По словам другого собеседника, задержанию предшествовала выемка документов в ПФР, а также в офисах компаний «Техносерв» и «Редсис».

Алексей Иванов с 2016 года занимал должность советника предправления ПФР. С апреля 2017-го назначен зампредом правления Фонда. Курирует вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности, предоставления услуг со стороны ПФР в электронном виде.

Москва, Иван Гридин

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