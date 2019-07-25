Путин назвал сроки выплат всем пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области распорядился до 1 ноября сформировать системы мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией, а также дал другие поручения, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить формирование системы регулярного мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией. Срок – 1 ноября», – говорится в перечне поручений. Кроме того, российский1 лидер поручил провести инвентаризацию гидротехнических сооружений. Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица субъектов РФ.

Путин также поручил до 1 августа завершить формирование списков пострадавших от наводнения в Иркутской области и до 10 августа совершить выплаты в полном объеме.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

Иркутск, Иван Гридин

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