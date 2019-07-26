В Астрахани задержали министра финансов и экс-председателя правительства

Силовики задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и и.о. министра финансов региона Виталия Шведова. В региональном министерстве финансов идут обыски.

Причина задержания чиновников не уточняется, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник в правоохранительных органах.

Султанов возглавлял астраханское правительство с апреля 2017 года. Свой пост он оставил 10 июня. Шведов является заместителем главы правительства региона – министром финансов с 2010 года.

Ранее СКР возбудил уголовные дела в отношении астраханских чиновников и бизнесменов. Поводом для расследования послужили материалы проверок прокуратуры в сфере аварийного жилья. В общей сложности возбуждено 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ (мошенничество, превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба СКР.

Фигурантами расследования стали и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области, два бывших региональных министра строительства и ЖКХ, бывший первый заместитель министра строительства и ЖКХ области. Кроме того, в списке оказались главы муниципальных образований «Камызякский район» и «Астраханский сельсовет», экс-сотрудник строительного надзора области, начальник отдела технического надзора управления по капитальному строительству, а также несколько индивидуальных предпринимателей.

Астрахань, Служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 26.07.19

«Сына исколотили и бросили в «гроб»: 11-летнего мальчика жестоко избили в нелегальном лагере под Хабаровском. СКР возбудил два уголовных дела, лагерь закрыли. / Тюменские силовики блокируют в интернете видео с руферами. / В Сочи из-за ливня обрушилась часть федеральной трассы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»