В Астраханской области возбуждены 17 уголовных дел из-за аварийного жилья

СКР возбудил уголовные дела в отношении астраханских чиновников и бизнесменов. Поводом для расследования послужили материалы проверок прокуратуры в сфере аварийного жилья.

В общей сложности возбуждено 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ (мошенничество, превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба СКР.

Фигурантами дел стали и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области, два бывших региональных министра строительства и ЖКХ, бывший первый заместитель министра строительства и ЖКХ области.

Кроме того, в списке оказались главы муниципальных образований «Камызякский район» и «Астраханский сельсовет», экс-сотрудник строительного надзора области, начальник отдела технического надзора управления по капитальному строительству, а также несколько индивидуальных предпринимателей.

По версии следствия, преступления совершались с 2015 года. Так действующий и бывшие региональные министры строительства и ЖКХ выделили «Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» деньги для оплаты услуг коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии». Установлено незаконное использование более 47 млн рублей.

Индивидуальные предприниматели, с которыми был заключен контракт на строительство домов в Кировском, Трусовском районах Астрахани, а также Камызякском и Наримановском районах области, не выполнили работы в полном объеме. Однако действующие и бывшие главы муниципальных образований закрыли глаза на нарушения и подписали акты о приеме выполненных работ.

Расследование уголовных дел продолжается.

Астрахань, Служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 17.07.19

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