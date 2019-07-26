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Пятница, 26 июля 2019, 14:07 мск

Новости Скандалы и происшествия

Действия астраханских чиновников нанесли ущерб бюджету в 212 млн рублей

Следственный комитет сообщил, по какой причине были задержаны экс-председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов Виталий Шведов. Они стали фигурантами дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, чиновники взяли кредиты в банке по ставке от 7 до 8,5% на общую сумму порядка 6 млрд рублей. При этом на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа.

Следователи считают, что если бы была необходимость в деньгах, глава правительства и министр финансов могли бы привлечь бюджетный кредит по ставке 0,1%. «Таким образом бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей», – сообщает пресс-служба СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». «Кроме того, преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти», – говорится в сообщении.

В настоящее время в кабинетах чиновников проходят обыски. Следствие считает, что они могут быть причастны и к другим эпизодам противоправной деятельности.

Астрахань, Служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 26.07.19

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