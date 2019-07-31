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Среда, 31 июля 2019, 13:50 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Татарстане поймали двух игиловцев, готовивших теракт

В Татарстане задержаны двое сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государства», готовивших теракт на одном из объектов региональной инфраструктуры. О поимке террористов отчиталась Федеральная служба безопасности РФ. По ее информации, спецоперацию по задержанию экстремистов провели сотрудники ФСБ совместно с МВД.

Ранее силовики возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Сегодня на месте планируемой атаки были задержаны двое российских граждан, которые готовили преступление. В ФСБ заявили, что оба задержанных – сторонники ИГ (запрещена в РФ). Подозреваемые также занимались вербовкой местных жителей в состав террористических группировок и пропагандировали терроризм.

У задержанных изъяли взрывчатку и компоненты самодельных взрывных устройств. Их личности не раскрываются в интересах следствия.

Напомним, в июне ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратове. По данным спецслужбы, нападение готовил приверженец ИГ (запрещена в РФ). Экстремист собирался устроить теракт в людном месте. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был убит.

Москва, Казань, служба информации РИА «Новый День»

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