«Планировали напасть на воинскую часть»: во Владимирской области раскрыли террористическую ячейку

Сотрудники ФСБ схватили во Владимирской области участников террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным спецслужбы, ячейку организовал житель Владимирской области 1999 года рождения. Вместе с сообщниками он хотел напасть на воинскую часть, чтобы завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), передает «Интерфакс». Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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