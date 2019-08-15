Житель Кировской области получил 17 лет колонии за поджог

В Кировской области суд вынес приговор жителю Пижанского района, которого обвиняли в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба (пп.«а», «е» ч.2 ст.105, ч.2 ст.167 УК РФ).

Установлено, что в ночь с 18 на 19 февраля в деревне Безводное в двухквартирном жилом доме произошел пожар. В результате возгорания сгорели крыша дома, пристрой, обгорели стены. В ходе разбора завалов на месте пожара были обнаружены тела трех человек: 38-летней женщины, ее 32-летнего знакомого и 64-летнего пенсионера, проживавшего в соседней квартире.

Эксперты выяснили, что причиной пожара стали умышленные действия 19-летнего сына погибшей женщины. В тот вечер между ним и знакомым матери возник конфликт. Фигурант дела стал выгонять мужчину из квартиры, последний уходить отказывался. В результате ссоры осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зажигалкой умышленно поджег рулон обоев, находящийся на веранде.

Знакомый матери уйти отказался. Тогда молодой человек вылив ведро воды на очаг возгорания, но не смог сбить пламя, которое уже перекинулось на деревянные конструкции. Дальнейших попыток потушить пожар он не предпринял, не стал предупреждать о случившемся мать, ее знакомого, а также жильцов соседней квартиры и ушел. Огонь быстро распространился на остальные помещения дома, из-за чего три человека погибли.

Вину в совершенном преступлении молодой человек признал полностью. Приговором суда ему наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 15.08.19

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