В Калужской области схватили исламистов, финансирующих террористов в Сирии

В Калужской области раскрыта религиозно-экстремистская ячейка, финансировавшая террористов в Сирии. Об этом сообщает ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, в преступную группу входили 6 уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. По указанию эмиссаров запрещенной в России террористической группировки «Исламское государства» члены экстремисткой ячейки собирали деньги и переправляли их в Сирию для финансирования террористической деятельности.

В спецоперации против исламистов участвовали бойцы Росгвардии, отметили в ФСБ. В настоящее время «проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – добавили в ведомстве.

Калуга, служба информации РИА «Новый День»

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