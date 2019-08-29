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Четверг, 29 августа 2019, 13:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

Террориста с двумя мощными бомбами схватили в Кабардино-Балкарии

Фото: НАК

В Кабардино-Балкарии задержан подозреваемый в подготовке терактов против госструктур. Об этом сообщает пресс-центр ФСБ России. Им оказался ранее судимый за терроризм житель КБР.

Расследование по делу о готовящихся терактах в республике началось после того, как сотрудники спецслужбы, отрабатывая оперативную информацию, обнаружили в лесу у сел Черная речка и Алтуд тайник с двумя готовыми к применению мощными самодельными взрывными устройствами.

В поисках террориста силовики вышли на след местного жителя, ранее судимого за терроризм. Его схватили в городе Нарткала. Задержанный признался в подготовке терактов на объектах правоохранительных органов и государственных структур на территории КБР.

Нальчик, служба информации РИА «Новый День»

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