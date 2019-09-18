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Среда, 18 сентября 2019, 09:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Кабардино-Балкарии объявлен режим КТО: силовики ловят опасных боевиков

Фото: nac.gov.ru

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии с пяти часов утра введен режим контр-террористической операции.

По информации оперативного штаба республики, режим КТО действует на части территории города Чегема, ограниченной улицами Кярова, 2-й Промышленный проезд, руслом реки Чегем и восточной окраиной населенного пункта.

Отмечается, что решение о проведении о контртеррористической операции и объявлении режима КТО было принято начальником управления ФСБ по региону генерал-майором Сергеем Ворониным после получения оперативной информации о том, что в одном из частных домов Чегема могут находиться экстремисты и их пособники, которые планируют террористические атаки.

Специальные меры и временные ограничения будет действовать в период проведения спецоперации до особого распоряжения, уточнили в оперативном штабе.

Нальчик, служба информации РИА «Новый День»

Нальчик. Другие новости 18.09.19

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