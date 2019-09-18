На Алтае лицеисты забили насмерть двух мужчин

Алтайские следователи задержали несовершеннолетних учащихся профессионального лицея по подозрению в жестоком убийстве двух жителей Солонешенского района края. Как сообщили в пресс-службе СКР, 17 сентября в одном из частных домов в селе Солонешное были обнаружены тела двух местных жителей 52-х и 37-ми лет с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство двух лиц» (ч.2 ст.105 УК РФ). Эксперты с применением современной криминалистической техники сумели изъять значимые следы с места преступления. Это позволило в кратчайшие сроки установить причастных к совершению жестокого убийства.

Ими оказались двое учащихся профессионального лицея. Предварительно установлено, что 15-ти и 16-тилетний юноши вечером 16 сентября пришли в дом к двум мужчинам, которых подозревали в краже запасных частей. В ходе ссоры подростки жестоко избили потерпевших, причинив множественные несовместимые с жизнью травмы, в том числе, перелом шейного отдела позвоночника.

Подростки задержаны. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Горно-Алтайск, Иван Гридин

Горно-Алтайск. Другие новости 18.09.19

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