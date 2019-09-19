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Четверг, 19 сентября 2019, 15:44 мск

Новости Скандалы и происшествия

Высокопоставленный чиновник Минкультуры попался на крупном мошенничестве

В Москве задержали замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова. По делу о мошенничестве в особо крупном размере правоохранители также задержали бывшего руководителя департамента Владимира Цветнова и двух бизнесменов, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Всем задержанным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

В ближайшее время Басманный районный суд Москвы рассмотрит ходатайства следователей об аресте фигурантов дела. Суть обвинения пока раскрывается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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